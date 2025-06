Andy Murray ist eine britische Tennis-Legende - und als solche soll er nun zum 150. Jahrestag in Wimbledon geehrt werden.

Eine bronzene Statue von Andy Murray auf der Anlage des All England Clubs in London? Das soll schon bald Realität werden. Die Organisatoren des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon planen, der schottischen Tennis-Ikone diese Ehre 2027 zuteilwerden zu lassen.