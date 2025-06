Das Rasenturnier in Halle ist im Gange - mit dabei ist auch Alexander Zverev. Hier findet Ihr alle wichtigen Infos zur Übertragung des Turniers.

Das ATP-500-Turnier in Halle (Nordrhein-Westfalen) wurde am 16. Juni eröffnet und endet am 22. Juni mit dem Finale im Einzel der Männer. Die Centre-Court-Partien werden in der OWL Arena ausgetragen, die rund 11.500 tennisbegeisterten Fans Platz bietet. Mit Alexander Zverev ist auch Deutschlands bester Tennisspieler wieder mit dabei.

Im vergangenen Jahr sicherte sich der Weltranglistenerste Jannik Sinner den Titel.

Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Turnier live verfolgen könnt.