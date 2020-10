French Open: Jürgen Melzer erreicht im Doppel Achtelfinale

Jürgen Melzer hat mit seinem französischen Partner Edouard Roger-Vasselin bei den Tennis-French-Open in Paris die dritte Runde, die im Herren-Doppel gleichbedeutend mit dem Achtelfinale ist, erreicht.

Das Duo besiegte am Donnerstagabend die Paarung Simone Bolelli/Maximo Gonzalez (ITA/ARG) mit 6:4,5:7,6:4. Die nächsten Gegner sind die Gewinner der Partie zwischen den topgesetzten Kolumbianern Juan Sebastian Cabal/Robert Farah und Robert Lindstedt/Jordan Thompson (SWE/AUS).

Der als Nummer drei gesetzte Dominic Thiem tritt zu seinem Drittrundenspiel bei den Tennis-French-Open gegen den 21-jährigen Norweger Casper Ruud am Freitag ab 11.00 Uhr am Court Philippe Chatrier an. Für den 27-jährigen Weltranglistendritten geht es gegen den 25. des Rankings um sein insgesamt schon 14. Achtelfinale bei einem Major und einen möglichen Schlager gegen Triple-Grand-Slam-Turniersieger Stan Wawrinka.