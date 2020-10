Dominic Thiem - Diego Schwartzmann: Die French Open heute im Free-TV, Livestream und Liveticker sehen

Nach dem harten Kampf gegen Hugo Gaston geht es für Dominic Thiem am heutigen Dienstag gegen Diego Schwartzmann weiter. SPOX zeigt euch, wo ihr das Duell im TV und Livestream seht.

Dominic Thiem hat am Sonntag mit weit mehr Mühe als erwartet zum fünften Mal en suite das Viertelfinale der French Open erreicht. Österreichs Tennis-Star und US-Open-Sieger eliminierte im großteils bei geschlossenem Dach absolvierten Achtelfinale Wawrinka-Bezwinger Hugo Gaston aus Frankreich (ATP-239.) erst nach 3:32 Stunden mit 6:4,6:4,5:7,3:6,6:3.

Im Viertelfinale am Dienstag trifft Thiem nun auf seinen Tour-Freund Diego Schwartzman (ARG-12). Thiem ist erst der achte Spieler in der Profi-Ära, dem es gelungen ist, fünf Mal in Folge die Runde der letzten acht in Roland Garros zu erreichen. Wert ist dieser Viertelfinaleinzug 283.500 Euro brutto sowie 360 ATP-Zähler.

Dominic Thiem - Diego Schwartzmann: Livestream und TV-Übertragung

Das Viertelfinal-Duell zwischen Thiem und Schwartzmann ist für 13.30 Uhr angesetzt - Verzögerungen sind aber stets möglich.

Da Eurosport die Rechte an den French Open hält und in einer Kooperation mit dem Streamingdienst DAZN steht, könnt ihr das französische Grand-Slam-Turnier auch auf DAZN verfolgen. Im Eurosport-Channel könnt Ihr somit live bei den French Open dabei sein, ebenso auf Eurosport 2.

Neben der klassischen TV-Übertragung gibt es auch einen Eurosport-Livestream. Dieser ist über den Eurosport Player abrufbar, kostet pro Monat allerdings 6,99 Euro.

Auch im Free-TV könnt ihr das Spiel von Dominic Thiem live sehen. Der ORF ist bei den French Open mit dabei und zeigt das Duell mit Gaston auf ORF 1. Zudem gibt es in der ORF-Tvthek einen kostenlosen Livestream. Diesen seht ihr hier.

Thiem vor Schwartzmann-Duell erschöpft

Die Tatsache, dass Thiem gegen Schwartzman eben schon einige gute Erfahrungen hat, macht es ihm Vergleich zu "Nobody" Hugo Gaston keinesfalls leichter, bestätigte Thiem auf APA-Anfrage. "Weil natürlich weiß ich wieder, dass ich gegen den Diego wieder sehr viel laufen muss. Es wird wieder sehr lange Rallyes geben auf jeden Fall und auch wenig freie Punkte mit meinem Aufschlag, weil er einer der besten Returnspieler ist, die es gibt."

Zudem, so Thiem, sei es aufgrund des Belages und der langsamen Bedingungen sehr schwierig, freie Punkte zu bekommen. "Natürlich renne ich ein bisserl am Limit, aber das Hauptaugenmerk liegt jetzt auf der Regeneration. Und wenn ich es bis Dienstag schaffe, dass ich mich gut regeneriere, dann kann es wieder ein sehr gutes Match werden", erklärte der nunmehr achtfache Major-Viertelfinalist.

Die letzten Sieger der French Open im Überblick

Insgesamt werden in diesem Jahr 38 Millionen Euro an Preisgelder ausgeschüttet, 2019 waren es noch 42,661 Millionen Euro. Als Titelverteidiger geht Rafael Nadal ins Rennen.