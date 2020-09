Dominic Thiem - Marin Cilic: Die US Open im Free-TV, Livestream und Liveticker sehen

Weniger als vier Stunden hat Dominic Thiem gegen Sumit Nagal benötigt, um die dritte Runde der mit 53,4 Mio. Dollar dotierten US Open zu erreichen. Nun wartet für Österreichs dreifachen Major-Finalisten am Samstag mit Ex-US-Open-Sieger Marin Cilic die bisher schwerste Hürde.

Cilic würde in der Öffentlichkeit vielleicht nicht so geschätzt, aber er sei einer der besten Spieler des vergangenen Jahrzehnts, habe neben dem Major-Titel auch zwei Grand-Slam-Finali erreicht und auch ein Masters-1000-Turnier gewonnen. "Er ist schon ein Name, den man jetzt gar nicht braucht in der dritten Runde. Zum Glück war er überhaupt gesetzt."

Der Kroate war in den ersten beiden Runden allerdings sehr gefordert, vermied in Runde eins in fünf Sätzen gegen Dennis Kudla (USA) das Aus und auch der Slowake Norbert Gombos quälte Cilic zu vier Sätzen. "Es kann definitiv der Fall sein, dass er bei einzelnen Turnieren noch richtig weit kommt, er kann sicher an guten Tagen jeden schlagen. Wenn er gut spielt, kann er mich genauso schlagen. Auf das muss ich aufpassen", warnt Thiem. Es werde eine interessante Aufgabe.

Dominic Thiem - Marin Cilic: TV-Übertragung und Livestream

Die US Open gibt es in Österreich auf Servus TV - so auch das Spiel zwischen Dominic Thiem und Marin Cilic. Es werden auch alle andere Partien mit Thiem-Beteiligung live im TV und im Live-Stream auf servustv.com übertragen. Es ist Thiems erste Night Session diese Jahr, genauer gesagt ist der Start nicht vor 01.00 Uhr MESZ - sprich in der Nacht von Samstag auf Sonntag.

Thiem vs. Cilic im Liveticker

Dominic Thiem noch nicht in Bestform

Von seiner Form vom Viertelfinale bei den US Open 2018 ist Thiem noch recht weit entfernt, aber: "Ich würde sagen, es kann ganz schnell gehen, dass ich wieder so eine Form erreiche. Aber es kann natürlich auch passieren, dass es nicht so weit kommt, weil ich nächste Runde verliere. Damals Nadal, das war eines der drei besten Matches, die ich je gespielt habe", erinnerte sich Thiem.

Eine solche Form erreiche er vielleicht ein paar Mal im Jahr. "Aber das Ziel ist natürlich, bei jedem Turnier so nah wie möglich an diese Topform heranzukommen."

