Dominic Thiem - Marin Cilic: Die French Open im Free-TV, Livestream und Liveticker sehen

Am Montag beginnen auch für Dominic Thiem die French Open. Der Österreicher trifft in Roland Garros auf Marin Cilic. Wie ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, zeigen wir euch hier.

Seit Mittwoch ist auch US-Open-Sieger Thiem, der zuletzt zweimal in Roland Garros im Endspiel gestanden ist, in der Seine-Stadt. Für die ab Montag eine partielle Reisewarnung wegen der Coronavirus-Pandemie gilt. Thiem aber befindet sich bereits in der nächsten Sicherheitsblase und zählt bei den French Open zu den Mitfavoriten.

Allerdings hat der 27-jährige Weltranglisten-Dritte eine sehr schwierige Auslosung vor sich. "Die ist natürlich richtig tough. Ich konzentriere mich sowieso nur auf die erste Runde. Cilic das letzte Match in New York war richtig eng, obwohl es in vier Sätzen war, da sind wir knapp am fünften vorgeschrammt", so Thiem.

Dominic Thiem vs. Marin Cilic im TV und Livestream

Thiem steigt am Montag im zweiten Match nach 11.00 Uhr in die French Open ein. Das Match findet auf dem Center Court statt, womit eine Austragung selbst bei Regen gesichert ist. Wie auch in den vergangenen Jahren hat sich Eurosport die Übertragungsrechte an den French Open gesichert. Daher gibt es eine andere Option: Dank einer Kooperation mit Eurosport habt Ihr auch auf DAZN Zugriff auf die Übertragungen des Sportsenders. Im Eurosport-Channel könnt Ihr somit live bei den French Open dabei sein, ebenso auf Eurosport 2.

Neben der klassischen TV-Übertragung gibt es auch einen Eurosport-Livestream. Dieser ist über den Eurosport Player abrufbar, kostet pro Monat allerdings 6,99 Euro.

Zudem ist auch der ORF live bei den French Open dabei - somit könnt ihr Thiems Duell mit Cilic im Free-TV verfolgen. Freilich bietet der ORF auch einen kostenlosen Livestream an. Bitte hier entlang.

Thiem würde mit Paris-Titel Erstmaliges bei Herren schaffen

US-Open-Sieger Dominic Thiem hat bei den French Open die Chance, Einmaliges in der Open Era des Tennissports zu erreichen. Denn noch nie seit 1968 hat ein Spieler auf seinen ersten Grand-Slam-Sieg unmittelbar darauf den zweiten folgen lassen.

Sollte ihm sein erster Titelgewinn in Roland Garros gelingen, wäre Thiem der zehnte Spieler in der Open Era mit US-Open- und French-Open-Titelgewinn in einem Jahr.

French Open 2020: Preisgeld

Insgesamt werden in diesem Jahr 38 Millionen Euro an Preisgelder ausgeschüttet, 2019 waren es noch 42,661 Millionen Euro.