Dominic Thiem vs. Jurij Rodionov: Generali Austrian Pro Series heute im Livestream & TV

Bei der Generali Austrian Pro Series geht es Schlag auf Schlag: Die 1. Gruppenphase ist vorbei, schon am heutigen Mittwoch beginnt die 2. Phase des Turniers. Dominic Thiem trifft im Kracher auf Jurij Rodionov. SPOX erklärt, wo das Match im Livestream läuft.

Dominic Thiem hat am Dienstag auch sein viertes Match bei den "Generali Austrian Pro Series" in der Südstadt gewonnen. Bei starkem, drehendem Wind setzte sich der 26-Jährige gegen den 13 Jahre älteren Jürgen Melzer mit 6:3,6:2 durch. Auch Melzer hatte zuvor seine drei Gruppenspiele gewonnen. Beide stiegen in die nächste Phase dieses Tennisturniers für die heimische Elite auf.

Austrian Pro Series mit Dominic Thiem: Spielplan am Mittwoch

Am Mittwoch stehen insgesamt fünf Spiele auf dem Programm. In vier Begegnungen werden Platzierungen aus Phase 1 ausgespielt, Dominic Thiem eröffnet gegen Jurij Rodionov die 2. Phase.

Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis 10 Uhr Sebastian Ofner Lukas Neumayer - nicht vor 12 Uhr Tristan-Samuel Weissborn Moritz Thiem - gefolgt von Dennis Novak Max Neuchrist - 16.00 Uhr Dominic Thiem Jurij Rodionov - gefolgt von Alexander Erler Philipp Oswald -

© GEPA

Dominic Thiem - Jurij Rodionov: Wo kann ich die Austrian Pro Series im Livestream sehen?

ServusTV zeigt alle Matches von Dominic Thiem live und exklusiv. Am Mittwoch verzichtet der Privatsender allerdings erstmals auf eine Übertragung im linearen Fernsehen, das Match wird ausschließlich im Livestream auf der Homepage des Salzburger Unternehmens gezeigt.

Alle anderen Begegnungen werden vom Mitveranstalter tennisnet.com auf deren Website im Stream gezeigt.

Gruppenphase 2 bei der Generali Austrian Pro Series

In Phase 2 der Turnierserie sind von ursprünglich 16 Spielern nur noch die besten 12 vertreten. Mit diesem Spielmodus stellen die Veranstalter sicher, dass die Akteure so viele Matches wie möglich unter Wettkampfbedingungen bestreiten können.

So sieht die Gruppeneinteilung in Phase 2 aus:

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Dominic Thiem Jürgen Melzer Dennis Novak Max Neuchrist Jurij Rodionov Sandro Kopp Philipp Oswald Alex Erler Lenny Hampel Lukas Neumayer David Pichler Sebastian Ofner

Modus bei den Generali Austrian Pro Series

Begonnen wurde bei den Herren mit vier Vierer-Gruppen, die innerhalb von acht Tagen ihre Spiele bestritten. Die besten 12 der 16 kommen weiter und spielen anschließend in vier Dreier-Gruppen. Am Ende bleiben acht Spieler übrig, die nach einer Gruppenphase wie bei den ATP Finals die vier Halbfinalisten ermitteln.

Die Damen-Matches beginnen erst nach der zweiten Gruppenphase der Herren. Mit von der Partie ist neben Barbara Haas und Mira Antonitsch auch Tamira Paszek, die ein weiteres Comeback gibt.