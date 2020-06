Dominic Thiem - Dennis Novak heute live: Austrian Pro Series im TV & Livestream

Dominic Thiem geht am Donnerstag um 10:00 Uhr in sein nächstes Match bei der Austrian Pro Series: Österreichs bester Tennis-Spieler trifft auf Landsmann Dennis Novak. SPOX erklärt Euch, wo die Partie im TV und Livestream übertragen wird.

In der vergangenen Woche holte sich Dominic Thiem den ersten Titel seit dem Restart - der Österreicher bezwang in Belgrad den Serben Filip Krajinovic und holte sich damit den Titel.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Nun geht es für Thiem bei der Austrian Pro Series weiter - der 26-Jährige trifft auf Dennis Novak.

TV-Übertragung & Livestream: Wo kann ich die Austrian Pro Series live sehen?

Sämtliche Matches der Generali Austrian Pro Series werden grundsätzlich im Livestream auf der Homepage von tennisnet.com gezeigt.

Partien von Dominic Thiem werden hingegen auf Servus TV im linearen Fernsehen oder im Livestream übertragen.

Zur Livestream-Übertragung des Duells zwischen Thiem und Novak geht es hier entlang.

© GEPA

Modus bei der Austrian Pro Series

Nach mehreren Gruppenphasen mit ursprünglich 16 Spielern messen sich nun die besten acht der Austrian Pro Series. Gespielt wird im Format, das auch bei den ATP Finals genutzt wird: Zwei Vierer-Gruppen, die besten zwei steigen jeweils ins Halbfinale auf. Der Gruppensieger spielt gegen den Gruppenzweiten aus dem anderen Pool.

Thiems dritter Corona-Test war negativ

Bei Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem ist auch der am Montag vorgenommene dritte Covid-19-Test innerhalb von acht Tagen negativ ausgefallen. Das teilte Thiems Manager Herwig Straka am Nachmittag mit. Thiem werde daher plangemäß diese Woche die "Pro Series" in Österreich fertig spielen und am Wochenende beim "Ultimate Tennis Showdown" in Nizza antreten.