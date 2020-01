Top-TV-Quoten für Dominic Thiem bei Krimi gegen Rafael Nadal

Der Tennis-Hit Dominic Thiem gegen die Nummer 1 der Welt, Rafael Nadal, im Viertelfinale der Australian Open bescherte ServusTV am Mittwoch Top-Quoten.

Das hochklassige Tennis-Match über vier Stunden verfolgten durchschnittlich 213.162 Zuseher (TV und Livestream). Damit kommt ServusTV auf einen Marktanteil von 25 % (Gruppe 12+) bzw. 18 % (Gruppe 12-49 Jahre). Der Tagesmarktanteil liegt am Mittwoch bei 6,4 % (Gruppe 12+).

Der 26-jährige Niederösterreicher besiegte den Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal in seinem ersten Viertelfinale bei den Australian Open mit 7:6(3),7:6(4),4:6,7:6(6). Er steht als zweiter Österreicher nach Thomas Muster im Melbourne-Halbfinale. In diesem trifft Thiem am Freitag auf den Deutschen Alexander Zverev.

Wo Thiem vs. Zverev übertragen wird

DAZN zeigt über den Eurosport-Channel die gesamten Australian Open live. Auf zwei Kanälen werden jeweils Top-Matches übertragen, darunter natürlich auch sämtliche Matches von Dominic Thiem.

Neben Eurosport wird die Partie zwischen Thiem und Nadal in Österreich auch auf Servus TV im Free-TV zu sehen sein. Servus TV hat für österreichische User zudem einen Livestream im Angebot, über den Eurosport Player gibt es die kostenpflichtige Möglichkeit, alle Courts zu sehen.

