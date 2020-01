Novak Djokovic warnt vor Australian Open: "Dominic Thiem spielt beeindruckendes Tennis"

Der Serbe Novak Djokovic sieht sich trotz seines überzeugenden Saison-Starts mit Siegen gegen zahlreiche Topspieler und dem Gewinn des ATP Cups nicht als klarer Favorit auf den Gewinn der Australian Open.

"Wir drei sind aufgrund unseres Rankings vielleicht die drei Top-Favoriten, aber dann ist da (Daniil) Medvedev, (Stefanos) Tsitsipas und Dominic Thiem. Sie spielen wirklich beeindruckendes Tennis", sagte Djokovic nach dem ATP-Cup-Triumph und wies auch auf Tsitsipas' Finalerfolg gegen Thiem im November bei den Londoner ATP Finals hin. "Da haben sie gezeigt, dass sie auf großer Bühne gereift sind, fähig sind, die Topspieler zu besiegen."

Die vergangenen zwölf Grand-Slam-Turniere gingen ausschließlich an Nadal, Djokovic und Federer. "Jeder spricht darüber, dass ein NextGen-Spieler jetzt mal einen Grand Slam gewinnen wird", räumte der "Djoker" ein.

"Es scheint, näher zu kommen. Aber ich hoffe, es wird nicht dieses Jahr passieren." Den ATP Cup bezeichnete Djokovic jedenfalls als perfekte Vorbereitung für Melbourne, wo er auf seinen achten Titel bei diesem Event losgeht.

Roger Federer: Ohne ATP-Match zu Australian Open

Eine ganz andere Vorbereitung hatte Federer, wegen des Verzichts auf eine ATP-Cup-Teilnahme hat der Schweizer seit den ATP Finals kein Bewerbsmatch mehr gespielt. Der 38-Jährige fühlt sich aber bereit. "Ich habe lang und hart trainiert und hatte keinerlei Rückschläge. Das ist sehr wichtig."

Federer ist sechsfacher Australian-Open-Gewinner, zuletzt 2017 und 2018. Im Vorjahr unterlag er Tsitsipas in der vierten Runde.

Der Eidgenosse kündigte zudem an, am Mittwoch bei einem Benefiz-Tennisevent im Melbourne Park eine persönliche Spende für die Opfer bzw. zur Bekämpfung der Buschbrände in Australien zu leisten. "Dieses Land hat mir alles und mehr gegeben in der Vergangenheit. Da ist es nur normal, dass ich ebenfalls helfe."

Australian Open: Qualifikation mit vier ÖsterreicherInnen

Am Montag wurden indessen die Qualifikations-Raster zu den Australian Open 2020 ausgelost. Der 26-jährige Dennis Novak ist dort als Nummer eins gesetzt. Der einmal mehr bei einem Grand Slam nur knapp an einem Hauptfeld-Fixplatz vorbeigeschrammte Niederösterreicher trifft - voraussichtlich am Mittwoch - auf den 35-jährigen Deutschen Dennis Brown.

Der Steirer Sebastian Ofner hatte kein Losglück, muss gegen den auf Position drei gesetzten Brayden Schnur antreten. Beide Partien sind ebenso noch nicht für Dienstag angesetzt. Drei Runden sind für den Aufstieg zu überwinden.

Die Oberösterreicherin Barbara Haas spielt in der ersten Runde gegen die Slowakin Kristina Kucova. Die Vorarlbergerin Julia Grabher tritt bereits am Dienstag (3. Match nach 0.00 Uhr MEZ) in Aktion, und zwar gegen die auf Platz 14 gereihte US-Amerikanerin Francesca Di Lorenzo.

Fix im am nächsten Montag beginnenden Hauptbewerb steht als einziger Österreicher Dominic Thiem.