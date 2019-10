Dominic Thiem - Nikoloz Basilashvili: Shanghai Masters heute live im TV, Livestream & Liveticker

Am heutigen Donnerstag (ab frühestens 11:30 Uhr - hier im Ticker) trifft Dominic Thiem bei den Shanghai Masters auf Nikoloz Basilashvili. Wo ihr das Match via TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

In einem arbeitsintensiven Duell mit dem Spanier Pablo Carreno Busta hat Dominic Thiem am Mittwoch die erste Hürde beim Tennis-Masters-1000-Turnier in Shanghai genommen.

Drei Tage nach seinem Triumph in Peking ging der Niederösterreicher nach 107 Minuten mit einem 7:6(3),6:3-Sieg vom Platz und bekommt es nun am Donnerstag im Achtelfinale mit dem Georgier Nikoloz Basilashvili zu tun.

Dominic Thiem vs. Nikoloz Basilashvili im Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Duell zwischen Thiem und Basilashvili am Donnerstag nicht vor 11:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 HD. Im Free-TV wird die Partie nicht gezeigt.

Auch 2019 und bis 2023 berichtet Sky live von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den ATP Finals in London überträgt Sky auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 - insgesamt rund 1000 Stunden live.

Thiem gegen Basilashvili: Shanghai Masters heute im Liveticker

Wer kein Abonnement bei Sky besitzt, kann das Auftaktmatch von Dominic Thiem ab frühestens 11:30 Uhr im umfassenden LIVETICKER von SPOX verfolgen.

Dominic Thiem erwartet hartes Duell

Vor der Partie gegen den Georgier sieht sich der Österreicher Dominic Thiem jedenfalls nicht als sicherer Sieger. "Es wird ein Match mit hohem Tempo. Es gibt sehr wenige Spieler auf der Tour, die schneller spielen als er. Wenn er gut spielt, dann passiert das, was letztes Jahr in Peking oder die letzten zwei Jahre in Hamburg passiert ist. Dann kann er jeden Gegner schlagen und jedes Turnier gewinnen. Einerseits hoffe ich, dass ich wieder sehr, sehr gut spiele und meinen guten Lauf fortsetzen kann. Andererseits hoffe ich, dass er nicht seinen allerbesten Tag erwischt und nicht das allerbeste Gefühl hat. Weil wenn er das hat, denn dann wird es sehr, sehr schwierig!", so Thiem.

Dominic Thiem und Basilashvili im Vergleich