Davis Cup LIVE: So seht Ihr Österreich - Finnland im TV und Livestream

Für das österreichische Tennis-Team um Dominic Thiem geht es gegen Finnland gegen den Abstieg aus der Weltgruppe. Wie Ihr die Spiele gegen Finnland LIVE im TV und Livestream seht, erfahrt Ihr von SPOX.

Davis Cup: Was steht an?

Der Davis Cup ist das jährliche Saison-Highlight der Herren-Nationalmannschaften im Tennis. Für Österreich geht es momentan darum, nicht aus der Weltgruppe, also die 16 besten Mannschaften der Welt, abzusteigen. Dafür ist gegen Finnland ein Sieg nötig, nachdem die Österreicher zuletzt gegen Chile 2:3 unterlagen.

Mithelfen wird dabei der Fünfte der Weltrangliste, Dominic Thiem. Zuletzt war er zwar verletzt und schied bei den US Open bereits in Runde eins aus, fühlt sich jetzt allerdings wieder fit und will dem Team dabei helfen, die Klasse zu halten.

Gespielt werden die Matches gegen Finnland am 13. und 14. September. Wie beim Davis Cup üblich, werden am ersten Tag zwei Einzel gespielt, bevor der zweite Tag mit einem Doppel eröffnet wird, denen zwei weitere Einzel folgen.

Davis Cup LIVE: So seht Ihr die Spiele im TV und Livestream

Auf DAZN seid ihr live und exklusiv dabei, wenn das Duell zwischen Österreich und Finnland steigt. Der Streamingdienst hat sich die Rechte für alle Spiele zwischen Österreich und Finnland gesichert und schickt als Kommentator Herbert Gogel ins Rennen.

Davis Cup: Das Team Österreich gegen Finnland

Dominic Thiem hat sich noch rechtzeitig fit gemeldet und wird zum Aufgebot gegen Finnland gehören. Folgende Spieler sind für die Spiele gegen Finnland von Kapitän Stefan Koubek nominiert worden:

Dominic Thiem : Das wird alle österreichischen Tennis-Fans freuen: Die Nummer fünf der Welt ist mit von der Partie. Der 26-Jährige tritt im Einzel an.

: Das wird alle österreichischen Tennis-Fans freuen: Die Nummer fünf der Welt ist mit von der Partie. Der 26-Jährige tritt im Einzel an. Dennis Novak : Auch die Nummer 122 der Welt ist mit dabei und spielt wie Thiem im Einzel.

: Auch die Nummer 122 der Welt ist mit dabei und spielt wie Thiem im Einzel. Sebastian Ofner : Er komplettiert das Trio der Einzelspieler. Aktuell ist Ofner auf Rang 161 der Weltrangliste platziert.

: Er komplettiert das Trio der Einzelspieler. Aktuell ist Ofner auf Rang 161 der Weltrangliste platziert. Jürgen Melzer : Der 38-Jährige tritt im Doppel an, gemeinsam mit ...

: Der 38-Jährige tritt im Doppel an, gemeinsam mit ... Oliver Marach: ... seinem ein Jahr jüngeren Partner aus Graz.

Als Ersatzspieler stehen Lucas Miedler (Einzel) und Philipp Oswald (Doppel) auf Abruf bereit.

Davis Cup: Die Sieger der vergangenen Jahre

Das traditionsreiche Turnier konnten zuletzt die Kroaten gewinnen.