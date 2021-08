Ex-Rapidler Marcel Ritzmaier landet beim SV Sandhausen

Die Zukunft von Österreicher Marcel Ritzmaier ist geklärt: Der 28-Jährige wechselt von Barnsley fix zum SV Sandhausen.

"Uns war es wichtig, einen Spieler zu verpflichten, der sowohl auf der Sechser- als auch auf der Achter-Position spielen kann. Marcel ist Linksfuß, hat einen sehr guten Abschluss, wurde bei der PSV Eindhoven top ausgebildet, hatte dort auch sehr viele Einsätze bei den Profis und hat zudem Erfahrungen in der englischen Championship gesammelt, wo es in Sachen Zweikämpfen ordentlich zur Sache geht", sagt Sandhausen-Sportdirektor Mikayil Kabaca.

Ritzmaier kickte in der abgelaufenen Saison leihweise beim SK Rapid und absolvierte für die Hütteldorfer insgesamt 30 Partien, in denen er immerhin neun Scorerpunkte sammeln konnte.

"Es ist eine sehr reizvolle Aufgabe, für einen Traditionsverein wie den SV Sandhausen in der 2. Liga in Deutschland zu spielen. Ich freue mich auf die Fans des SVS, und darauf, hier im Stadion auflaufen zu können. Wir haben einiges vor", sagt Ritzmaier, der in der Vergangenheit auch für PSV Eindhoven und den WAC auflief.