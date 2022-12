Auftakt ins Viertelfinale der WM 2022! Das erste Spiel der Runde der letzten acht bestreiten heute die Länder Kroatien und Brasilien. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Duell in Österreich live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Die Weltmeisterschaft in Katar steuert auf die Zielgerade zu. Lediglich acht Nationen sind noch im Rennen um den begehrten Weltpokal. Darunter befinden sich auch die Mannschaften Kroatiens und Brasiliens. Beide Teams treten heute im Rahmen des WM-Viertelfinals gegeneinander an.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung zwischen Kroatien und Brasilien heute live im österreichischen TV oder Livestream verfolgen könnt.

Kroatien vs. Brasilien live im Free-TV? So seht ihr das Viertelfinale bei der WM 2022 - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: WM

WM Spieltag: Viertelfinale

Viertelfinale Datum: Freitag, 9. Dezember

Freitag, 9. Dezember Anstoß: 16 Uhr

16 Uhr Spielort: Education City Stadium in Al-Rayyan

Das Duell zwischen Kroatien und Brasilien wird heute im österreichischen Free-TV zu sehen sein. So hat sich der Privatsender ServusTV die exklusiven Übertragungsrechte am Match gesichert. Alle Infos, die Ihr braucht, gibt's im Folgenden.

So seht ihr Kroatien vs. Brasilien bei der WM 2022 im Free-TV

Alles, was Ihr tun müsst um live dabei zu sein, ist den Sender auf Eurem Fernsehgerät zur entsprechenden Zeit aufzurufen. Bereits ab 15 Uhr, also eine Stunde vor Spielbeginn wird man sich bei ServusTV dem Geschehen in Katar widmen. Im Anschluss an die Partie findet darüber hinaus eine gründliche Analyse aller Vorkommnisse statt.

So seht ihr Kroatien vs. Brasilien bei der WM 2022 im kostenlosen Livestream

Alternativ dazu bietet ServusTV auch einen Stream zum eigenen Live-Programm an. Dieser findet sich in der hauseigenen Mediathek des Senders. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zur Übertragung.

So seht ihr Kroatien vs. Brasilien bei der WM 2022 auch außerhalb Österreichs

Wenn Ihr Euch nun aber nicht in Österreich aufhalten solltet, das Spiel aber dennoch gerne live verfolgen wollt, dann besteht noch immer die Option eines VPN's. Mit solch einem "Virtual Private Network" könnt Ihr einen Datentunnel direkt ins heimische Internet herstellen und problemlos live dabei sein. Wie genau dieses Prozedere funktioniert, haben wir Euch bereits in diesem Artikel erklärt.

Kroatien vs. Brasilien live im Free-TV? So seht ihr das Viertelfinale bei der WM 2022 - Liveticker bei SPOX

Wenn all das für Euch nicht zu funktionieren scheint, gibt es zum Glück noch eine weitere Option: Unseren hauseigenen Liveticker. Auch hier bleibt Ihr, dank minütlicher Updates, stets auf dem Laufenden.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Kroatien vs. Brasilien

Kroatien vs. Brasilien live im Free-TV? So seht ihr das Viertelfinale bei der WM 2022 - Voraussichtliche Aufstellungen

Bei Kroatien ist VfB Stuttgarts Borna Sosa wieder eine Option. Der Linksverteidiger meldete sich fit. Ob er jedoch wieder in die Startelf rückt, ist unklar. Erwartet wird, dass Borna Barisic wie im Achtelfinale gegen Japan beginnt.

Brasilien wird ebenfalls keine Änderungen an der Startelf vornehmen. Neymar wird wie gegen Südkorea wieder in der Anfangsformation stehen. Weiterhin fehlen die verletzten Alex Sandro, Alex Telles und Gabriel Jesus.

Kroatien: Livakovic - Juranovic, Lovren, Gvardiol, Barisic - Brozovic, Modric, Kovacic - Kramaric, Perisic - B. Petkovic

Kroatien vs. Brasilien live im Free-TV? So seht ihr das Viertelfinale bei der WM 2022 - Die Viertelfinalspiele im Überblick