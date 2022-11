Im Nachbarland Österreich sind viele Spiele der Weltmeisterschaft in Katar im ORF zu sehen. SPOX erklärt Euch, wie Ihr auch in Deutschland den öffentlich-rechtlichen Sender empfangen könnt.

In Katar wird seit Sonntag die 22. Fußball-Weltmeisterschaft ausgetragen. 32 Nationen, auf acht Vierer-Gruppen aufgeteilt, kämpfen in den kommenden Tagen und Wochen um die prestigeträchtigste Trophäe für Nationalmannschaften. Diese steht dann am 18. Dezember im großen Finale in Lusail auf dem Spiel.

Um die Übertragung der Spiele bei der WM kümmern sich in Deutschland gleich drei Anbieter. MagentaTV überträgt als einziger der drei alle 64 Spiele, die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF hingegen bieten 48 Partien an. Dabei sind auch nicht jedes Mal beide Sender gleichzeitig im Einsatz, sondern stets nur einer der beiden.

Im Nachbarland Österreich sieht die Übertragungssituation folgendermaßen aus: Der ORF zeigt insgesamt 39 Spiele, der Privatsender ServusTV bietet den Rest an. Somit sind alle Spiele im Free-TV, parallel dazu stets auch im Livestream zu sehen.

Doch auch deutsche Fußballfans haben die Möglichkeit, den österreichischen Sender - ORF - zu empfangen. Wie, erklärt Euch SPOX im Folgenden.

WM 2022: Wie empfange ich ORF in Deutschland?

Die Hauptprogramme ORF 1 und ORF 2 lassen sich auch in Deutschland empfangen, jedoch nur in der Nähe der österreichisch-deutschen Grenze, also in den südlichen Gebieten des Bundeslandes Bayern. Der Grund: Der ORF wird über Kabel und terrestrisch (via DVB-T) unverschlüsselt ausgestrahlt. Wer das Fernsehprogramm hingegen per Satellit empfängt, bekommt eine Barriere vor sich gestellt, der man nur mithilfe einer Karte aus dem Weg gehen kann. Diese Karte wird aber nur österreichischen Staatsbürgern zur Verfügung gestellt.

Doch der ORF zeigt die Spiele nicht nur im Free-TV, sondern auch in der ORF-TVthek im kostenlosen Livestream. Auch hierfür ist Deutschen der Zugang wegen des Geoblockings grundsätzlich versperrt. Was das Problem jedoch lösen kann, ist ein sogenanntes VPN (Virtual Private Network). Die dafür benötigte VPN-Software kann kostenlos heruntergeladen werden.

WM 2022: Diese Spiele überträgt der ORF