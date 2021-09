Moldawien vs. Österreich: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Österreich trifft am 4. Spieltag der WM-Qualifikation auf Moldawien. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel aus der Gruppe F live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Moldawien vs. Österreich - die WM-Qualifikation heute live auf DAZN sehen in Deutschland und der Schweiz!

Moldawien vs. Österreich - WM-Qualifikation heute live: Datum, Anpfiff, Stadion und Schiedsrichter

Moldawien vs. Österreich wird am heutigen Mittwoch (1. September) um 20.45 Uhr im Stadionul Zimbru in Chisinau ausgetragen. Der zuständige Schiedsrichter für die Partie am 4. Spieltag der WM-Qualifikation in Gruppe F ist Paul Tierney aus England.

Moldawien vs. Österreich - WM-Qualifikation heute live: Die Tabelle in Gruppe F

Moldawien ist mit einer Torbilanz von 2:13 der schwächste Gegner in Gruppe F und damit ein Pflichtsieg für die Österreicher, die schon 5 Punkte Rückstand auf die Gruppenspitze und damit die direkte Qualifikation für die WM 2022 haben.

Rang Team Spiele S U N Tore Punkte 1. Dänemark 3 3 0 0 14:0 9 2. Schottland 3 1 2 0 7:3 5 3. Israel 3 1 1 1 5:4 4 4. Österreich 3 1 1 1 5:7 4 5. Faröer 3 0 1 2 2:8 1 6. Moldawien 3 0 1 2 2:13 1

Moldawien vs. Österreich: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Moldawien vs. Österreich wird heute von ORF 1 im Free-TV übertragen und ist dort auf der Website auch im Livestream zu sehen. Folgende Crew erwartet euch ab 20.35 Uhr live aus Chisinau:

Kommentator: Boris Kastner-Jirka

Kommentator: Roman Mählich

Moderator: Rainer Pariasek

Analyse: Herbert Prohaska und Helge Payer

In Deutschland und der Schweiz wird das Spiel live und in voller Länge von DAZN übertragen. Der Streamingdienst zeigt alle Spiele der WM-Qualifikation live und exklusiv in voller Länge, nur nicht die Nationalteams aus Deutschland, Österreich und Schweiz in ihren jeweiligen Ländern.

Moldawien vs. Österreich: WM-Qualifikation heute im Liveticker

Alternativ könnt Ihr das Spiel auch im SPOX-Liveticker verfolgen, der euch im Minutentakt mit den wichtigsten Informationen rund um das Spielgeschehen in Chisinau versorgt. Ihr könnt Euch auch für die Spieltagskonferenz zur WM-Quali am heutigen Mittwoch entscheiden, mit der Ihr den Überblick über die 11 Parallelspiele um 20.45 Uhr behaltet.

Hier zum Liveticker Moldawien vs. Österreich.

Hier zum Konferenzticker zur WM-Quali.

Moldawien vs. Österreich - WM-Qualifikation heute live: Die Topspiele am 4. Spieltag

24 Stunden nach den Österreichern tritt auch die deutsche Nationalmannschaft gegen einen vermeintlich harmlosen Gegner in Liechtenstein an.