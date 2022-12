"Nehme Herausforderung an": Markus Katzer ist neuer Rapid-Sportchef

Markus Katzer wird die Vienna verlassen und neuer "Geschäftsführer Sport" des SK Rapid Wien. Der 43-Jährige wechselt damit nach über sieben Jahren bei der Vienna in die höchste österreichische Spielklasse.

Der Beschluss ist fixiert, eine einstimmige Entscheidung innerhalb des Präsidiums ist getroffen. Mit Jänner 2023 wird Markus Katzer die Funktion des Geschäftsführers Sport beim SK Rapid übernehmen und vorerst einen Vertrag für drei Jahre erhalten.

Der 43-jährige Wiener übte zuletzt beim First Vienna FC 1894 viereinhalb Jahre die Agenden des Sportdirektors aus und war mitverantwortlich, dass der älteste Fußballklub des Landes nunmehr wieder in der zweithöchsten österreichischen Spielklasse dabei ist und die Winterpause mit nur sechs Zählern Rückstand auf Tabellenführer St. Pölten begeht.

In seiner Funktion holte Katzer zahlreiche arrivierte Ex-Bundesliga-Profis an die Hohe Warte, darunter Deni Alar, Lukas Grozurek, Stephan Auer oder Andreas Lukse. Ein Ansatz, der in Hütteldorf wohl adaptiert werden muss. "Eine Chance und Herausforderung, wie sie mir der SK Rapid nun bietet, muss ich aber einfach annehmen. Jeder kennt meine Verbundenheit zu diesem Klub und zudem bin ich überzeugt, dass wir als Team eine sehr gute Möglichkeit haben, künftig wieder für sportlich positive Schlagzeilen zu sorgen", sagt Katzer in einer Aussendung am Freitag.

Wrabetz: "Hofmann hatte interessante Alternativlösungen"

Rapid-Präsident Alexander Wrabetz sieht in "Katzer einen noch jungen, aber in diesem Bereich bereits erfahrenen Fußball-Manager". Wrabetz weiter: "Ein besonderer Dank gilt Steffen Hofmann, der die entscheidenden Gespräche mit unserem Neo-Geschäftsführer Sport geführt hat und zudem auch sehr interessante Alternativlösungen in petto hatte. Mit Markus Katzer ist unser künftiges Geschäftsführungstrio nun zu zwei Drittel fixiert."

Auch Hofmann, nunmehr in seiner neuen Funktion als Geschäftsführer SK Rapid, äußerte sich zur Neuverpflichtung: "Markus Katzer war eine von mehreren Persönlichkeiten, die ich von Anfang an im Sinne für die zu besetzende Position des Geschäftsführers Sport hatte. Nach vielen Gespräche mit ihm bin ich nun völlig überzeugt, dass wir - gemeinsam mit unserem vorhandenen Sportmanagement und dem Trainerstab - künftig ein starkes Team bilden werden, das alles dem sportlichen Erfolg unseres Klubs unterordnen wird. Markus Katzer wird sich in seiner neuen Funktion zu hundert Prozent auf die Profimannschaft inklusive Kaderplanung und Scouting konzentrieren können, während Rapid II, Akademie und Nachwuchs sowie Frauenfußball direkt bei mir angesiedelt sind."