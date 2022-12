Austria Klagenfurt leiht Vesel Demaku von Sturm Graz aus

Die Austria Klagenfurt verstärkt sich für den weiteren Verlauf der Saison 2022/23 mit Vesel Demaku. Der 22-jährige Mittelfeldspieler wechselt auf Leihbasis vom Bundesliga-Konkurrenten SK Sturm Graz nach Waidmannsdorf und steigt bereits am kommenden Montag ins Teamtraining der Violetten ein.

"Mit Vesel bekommen wir einen jungen und hungrigen Burschen dazu, der seine Qualität bereits auf hohem Niveau unter Beweis gestellt hat. Wir sind fest davon überzeugt, dass er unseren Kader bereichern und mithelfen wird, dass wir unsere Ziele in der Meisterschaft und im ÖFB-Cup erreichen können", sagt Geschäftsführer Matthias Imhof.

Demaku wurde im Nachwuchs bei Rapid Wien, Admira Wacker und Red Bull Salzburg ausgebildet, ehe er im Sommer 2017 zu Austria Wien kam. Dort gelang ihm über die Young Violets der Sprung in die Kampfmannschaft, für die er in 79 Pflichtspielen (ein Tor, zwei Assists) zum Einsatz kam.

Vor Beginn der laufenden Spielzeit schloss sich Demaku dann Sturm Graz an, beim Vize-Meister und Europa-League-Teilnehmer unterschrieb er einen Vertrag bis 2026. Ende September wurde der Niederösterreicher von einer Schulterverletzung ausgebremst, die ihn zu einer mehrwöchigen Pause zwang. So kam er lediglich auf neun Partien für die Steirer, zwei davon für die Amateure in der 2. Liga.

Demaku: "So viel wie möglich spielen"

"Ich freue mich, dass es mit dem Wechsel nach Waidmannsdorf in diesem Winter geklappt hat. Die Austria spielt seit dem Aufstieg im Sommer 2021 eine tolle Rolle in der Bundesliga und hat sich auf Anhieb etabliert. Ich kann es kaum erwarten, mit den anderen Jungs am Platz zu stehen. Mein Ziel ist es, so viel wie möglich zu spielen und der Mannschaft zu helfen. Dafür werde ich hart arbeiten", sagt Demaku.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Sein Debüt bei den Violetten feiert der Mittelfeld-Allrounder bereits am kommenden Montag, dann bittet Chefcoach Peter Pacult zum Training im Sportpark, ehe es am 12. Dezember in den zweiten Teil des Winterurlaubs geht. Am 6. Jänner beginnt die Vorbereitung auf den zweiten Teil der Saison, der am 5. Februar mit dem ÖFB-Cup-Viertelfinale beim LASK beginnt.