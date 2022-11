Wie lange kann Sturm Graz Christian Ilzer halten? "Die großen Fußball-Länder schlafen nicht"

Sturm-Trainer Christian Ilzer und Geschäftsführer Andreas Schicker sind begehrt. Nun spricht der Sportchef über seine Zukunft - und über jene von Coach Ilzer.

Die Gerüchte um Sturm-Graz-Erfolgsduo Christian Ilzer und Andreas Schicker werden auch in naher Zukunft wohl nicht abreissen. Trainer Ilzer wurde zuletzt mit Schalke 04 in Verbindung gebracht, Geschäftsführer Schicker erst vor wenigen Tagen mit Rapid Wien.

"Sturm passt sehr, sehr gut zurzeit. Der Pfeil zeigt nach wie vor weiter nach oben. Das Team passt hervorragend", sieht sich Schicker nicht bei Rapid.

Sein Vertrag in der Steiermark läuft noch bis Sommer 2024. Dass es für immer in Graz weitergeht, ist aber auch nicht realistisch, sagt er zu Sky: "Ich habe keinen klaren Karriereplan. Natürlich fühle ich mich wohl bei Sturm. Das heißt aber nicht, dass ich ewig in Graz bin. Man weiß auch, wie schnell es im Fußball geht. Ich denke, dass wir eine gute Struktur haben, aber es geht dann auch oft schnell in eine andere Richtung. Man weiß, wie das Geschäft ist."

Schicker über Ilzer: "Noch so lange wie möglich mit Chris"

Ähnliches gilt wohl für Ilzer, der die selbe Vertragslänge besitzt. "Es ist schon auch meine Aufgabe, dass ich den Trainermarkt immer wieder überprüfe. Ich hoffe, dass es so lange wie möglich mit Chris noch weiter geht. Er macht jetzt seit zweieinhalb Jahren großartige Arbeit. Wenn man genau hinschaut, wie er die Mannschaft entwickelt hat, ist das großartig", sagt Schicker über seinen Kollegen.

Schicker weiter: "Da muss man natürlich auch vorbereitet sein. Die großen Fußball-Länder schlafen auch nicht und schauen drauf. Ich muss natürlich vorbereitet sein und den Trainermarkt am Schirm haben."

Schicker will sich weiter an Salzburg annähern

Nach dem unglücklichen Europacup-Aus spricht Schicker auch über die verbleibenden Saisonziele. Man will es mit Red Bull Salzburg aufnehmen - in der Liga und im ÖFB-Cup. "Jetzt heißt es, sich in den restlichen Spielen noch eine gute Ausgangslage für die Meistergruppe zu verschaffen und dann schauen wir weiter. Aber ich denke, dass wir schon einen kleinen Schritt näher an Salzburg gekommen sind", so Schicker.

Und auch im Cup trifft man auf den Ligakrösus: "Salzburg auswärts - da gibt es was Leichteres. Aber wir freuen uns auf dieses Spiel und wenn du den Cup gewinnen willst, dann führt eh kein Weg an Salzburg vorbei. Denke, ein sehr guter Start für beide Mannschaften ins Frühjahr."