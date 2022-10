Red Bull Salzburg vor Schlüsselspiel gegen den FC Chelsea: "Werden ein fast perfektes Spiel brauchen"

Die Luft in Champions-League-Gruppe E ist dünn. Red Bull Salzburg will im Heimspiel gegen den FC Chelsea am Dienstag (18:45 Uhr) einen Riesenschritt Richtung Sensation machen.

Für Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg steht die Türe für einen potenziellen Aufstieg in die K.o-Phase der Champions League einen guten Spalt weit offen. Zwei Runden vor Ende der Gruppenphase liegen die Bullen auf dem zweiten Tabellenplatz, zwei Zähler vor Dinamo Zagreb und dem AC Mailand. Doch die beiden finalen Duelle haben es in sich: Am heutigen Dienstag treffen die Salzburger zuhause auf den FC Chelsea, am letzten Spieltag wartet der schwere Gang zum italienischen Meister AC Milan (2. November, 21:00 Uhr).

Die Tabelle der Gruppe E

# Verein +/- Pkt. 1 FC Chelsea 4 4 7 2 RB Salzburg 4 1 6 3 Dinamo Zagreb 4 -2 4 4 AC Mailand 4 -3 4

Gegen beide Teams holte die Mannschaft von Trainer Matthias Jaissle an Spieltagen eins und zwei jeweils ein 1:1-Unentschieden. „Wir verspüren keinen Druck, sondern einfach Vorfreude auf dieses Spiel. Was unsere junge Truppe bisher gezeigt hat, ist wirklich beeindruckend und alles andere als selbstverständlich. Natürlich sind wir wieder der große Außenseiter. Aber wir wollen trotzdem mutig und frech auftreten und so das große Chelsea ein wenig ärgern“, sagt Jaissle vor dem Duell im eigenen Wohnzimmer.

Jaissle weiter: „Auch wenn wir wissen, dass wir gegen ein absolutes Top-Team spielen, das 2021 den Wettbewerb gewonnen hat.“ Zur Personalsituation erklärt der Trainer: „Wie es personell aussieht, werden wir bis zum letzten Moment abwarten müssen. Aber klar ist, dass uns einige Jungs fehlen werden. Doch wie immer werden wir nicht jammern, sondern Lösungen suchen und finden. Wir vertrauen jedem Spieler im Kader.“

Strahinja Pavlovic: "Haben hier zuhause lange nicht verloren"

Nicolas Capaldo (Knie), Fernando (Oberschenkel), Sekou Koita (Oberschenkel) und Samson Tijani (Schien- und Wadenbein) fallen gegen die Blues sicher aus. Der Einsatz von Bernardo (Magen-Darm-Infektion), Dijon Kameri (Schulter), Oumar Solet (Oberschenkel) und Andreas Ulmer (Adduktoren) ist fraglich. Bei Luka Sucic, der sich beim Aufwärmen gegen Sturm Graz im Bereich der Oberschenkelmuskulatur verletzt hat, folgen weitere Untersuchungen.

Die Salzburger sind sich ihrer Underdog-Rolle bewusst. "Wir wissen, dass erneut Großes auf uns zukommt. Aber auch wir haben aufgrund der letzten Leistungen viel Selbstvertrauen. Klar ist, dass wir wohl ein fast perfektes Spiel brauchen, um Chelsea in Schwierigkeiten zu bringen. Aber daran werden wir hart arbeiten", weiß Salzburgs Abwehrspieler Strahinja Pavlovic, der im Laufe der Woche mit Juventus Turin in Verbindung gebracht wurde. "Es wird schwierig werden, aber wir werden wie immer 100 Prozent geben. Hier Zuhause haben wir seit langer Zeit nicht verloren."

Graham Potter: Salzburg? "Klare Spielidee und große Intensität"

Ganz ohne Ausfälle reist auch der FC Chelsea nicht nach Österreich. Schlüssel-Verteidiger Reece James fällt womöglich sogar für die Weltmeisterschaft aus, das gilt auch für Staubsauger N'Golo Kante. Auch 80-Millionen-Euro-Neuzugang Wesley Fofana wird nicht rechtzeitig fit.

Zwar ist Chelsea unter Neo-Coach Graham Potter noch ungeschlagen - von acht Spielen wurden fünf gewonnen - jedoch zeigten sich die Blues nicht unverwundbar. Zuletzt reichte es mit mageren Leistungen für zwei Unentschieden gegen Manchester United und den FC Brentford, auch beim Sieg gegen Aston Villa glänzte die Truppe um Thiago Silva, Raheem Sterling & Co. nicht.

"Wir hatten gegen Salzburg ein schweres Spiel, das habe ich nicht vergessen. Wir haben uns seither in der Gruppe verbessert, aber wir stehen einem schweren Gegner gegenüber - es wird ein harter Test. Sie haben eine klare Spielidee, eine große Intensität und Organisation. Wir müssen gut und mutig spielen", warnt Potter vor den Österreichern.