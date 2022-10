Österreich kennt Gruppe für Qualifikation zur EURO 2024

Das ÖFB-Team hat am Sonntag bei der Auslosung in Frankfurt keine leichte, aber auch keine unlösbare Gruppe für die Qualifikation zur EURO 2024 in Deutschland gezogen. Die Truppe von Teamchef Ralf Rangnick trifft unter anderem auf Belgien und Schweden. Zwei Teams qualifizieren sich fix.

Bei seinem Amtsantritt beim österreichischen Nationalteam hat Teamchef Ralf Rangnick eine Teilnahme bei der Europameisterschaft 2024 in seinem Heimatland Deutschland als großes Ziel ausgegeben.

Der Weg dorthin wird aber recht steinig. Das ÖFB-Team, aus Topf zwei in der Auslosung, trifft in Gruppe F auf Belgien, Schweden, Aserbaidschan und Estland.

Deutschland ist als Gastgeber automatisch für die Endrunde qualifiziert. Anders als etwa Frankreich vor der EM 2016 verzichtete die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) auf eine Gastrolle bei der Qualifikation.

Rangnick: Belgien älter, aber "dennoch ein schwerer Gegner"

"Es hätte einfachere Gruppen gegeben, aber vielleicht auch schwierigere Konstellationen. Schweden und Belgien wollen sich wie wir unbedingt qualifizieren. Wir müssen schauen, dass wir in einer Topverfassung sind und unter die ersten zwei kommen", so Rangnick in einer ersten Reaktion.

Trotz alternder Leistungsträger wie Eden Hazard (31), Axel Witsel (33), Toby Alderweireld (33) oder Jan Vertonghen (35) rangieren die Belgier auf dem zweiten Platz der Weltrangliste hinter Brasilien. Schweden befindet sich auf Platz 25, Österreich auf Rang 34. "Ich kenne den ein oder anderen Spieler von meinen bisherigen Stationen, es wird interessant, wieder auf sie zu treffen. Belgien hat viele etwas ältere Spieler aus der goldenen Generation, aber dennoch ist das ein schwerer Gegner."

EM-Qualifikation: Die Gruppen

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Spanien Niederlande Italien Kroatien Polen Schottland Frankreich England Wales Tschechien Norwegen Irland Ukraine Armenien Albanien Georgien Griechenland Nordmazedonien Türkei Färöer Zypern Gibraltar Malta Lettland Moldawien Gruppe F Gruppe G Gruppe H Gruppe I Gruppe J Belgien Ungarn Dänemark Schweiz Portugal Österreich Serbien Finnland Israel Bosnien & Herzegowina Schweden Montenegro Slowenien Rumänien Island Aserbaidschan Bulgarien Kasachstan Kosovo Luxemburg Estland Litauen Nordirland Belarus Slowakei San Marino Andorra Liechtenstein