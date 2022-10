Medienbericht: AC Milan beobachtet Höjlund - Arsenal an Sturms Böving dran?

Ende Oktober steigen langsam die Temperaturen in der internationalen Gerüchteküche. Im Blickfeld: Ein aktueller und ein ehemaliger Angreifer des SK Sturm.

Ende August wechselte William Böving für 2,2 Millionen Euro vom FC Kopenhagen zu Sturm Graz. Und schon jetzt gibt es Gerüchte um einen Abschied des Dänen aus der Steiermark.

Wie Corriere dello Sport berichtet, haben drei Klubs ein Auge auf den Offensivspieler geworfen: Der FC Arsenal, Borussia Mönchengladbach und Serie-A-Klub FC Turin. Die italienische Sportzeitung beschreibt den 19-Jährigen als dribbelstarken, direkten, eleganten und agilen Offensivspieler, der speziell gegen Lazio Rom in der Europa League mit einem Doppelpack glänzte.

Böving kam im Sommer als Reaktion auf den lukrativen Verkauf von Rasmus Höjlund nach Graz und steht in der Steiermark noch bis Sommer 2026 unter Vertrag, ein Verkauf scheint unwahrscheinlich.

Höjlund: Böving? "Kann richtig weit kommen"

Zuletzt erhielt Böving bei Sky Lob von Kumpel und Ex-Mitspieler Höjlund, mit dem er in Kopenhagen zusammenspielte. "William hat in Kopenhagen nicht so viel gespielt, aber Sturm wollte ihn unbedingt", so Höjlund. "Er hat großes Potenzial und kann richtig weit kommen in seiner Karriere. Er will in Graz wie ich damals den nächsten Schritt machen, es macht mich glücklich zu sehen, wie er hier performt.“

Höjlund selbst lebte sich in Bergamo gut ein, erzielte gegen Monza seinen ersten Serie-A-Treffer, hatte zum Teil aber Pech im Abschluss. In der Tabelle ist der Däne mit Atalanta erster Verfolger von Tabellenführer Napoli. Bisher kam er in jeder Partie zum Einsatz. Bei einem Freundschaftsspiel gegen Ponte San Pietro traf Höjlund unter der Woche dreifach und empfahl sich für einen Startelfeinsatz gegen Lazio am Sonntag.

Meister AC Milan soll Höjlund beobachten

"Ich habe bis jetzt noch nicht so viel wie bei Sturm gespielt, aber wir haben natürlich viele gute Spieler", sagte der 17-Millionen-Euro-Mann zuletzt. "Man sieht, warum wir in der Serie A weit oben stehen. Ich kann sehr viel von diesen Spielern lernen.“

Zuletzt machten in Italien um Höjlund wilde Gerüchte die Runde. Laut Tuttosport sieht sich Meister AC Milan nach einem jungen Stürmer um - Zlatan Ibrahimovic ist 41 Jahre alt, Olivier Giroud 36 Jahre. Auf der Suche nach einem Stürmer-Talent sollen die Rossoneri drei Spieler ins Visier genommen haben: Chelseas Armando Broja, Ajax-Kicker Mohammed Kudus und Atalantas Höjlund, der als "neuer Haaland" tituliert wird.