Lässt sich der ÖFB Dinamo-Legionär Robert Ljubicic durch die Lappen gehen?

Topleistungen von Dinamo-Zagreb-Legionär Robert Ljubicic in der Königsklasse entfachen erneut die Nationalteamfrage um den Wiener. Läuft der ehemalige Rapid-Kicker künftig für Österreich oder Kroatien auf?

ÖFB-Legionär Robert Ljubicic zählt zu den Überraschungen der laufenden Champions-Leauge-Saison. Der Ex-Rapidler dominierte beim 1:0-Sieg gegen den FC Chelsea am ersten Spieltag die linke Seite, gegen Red Bull Salzburg am Dienstag gelang ihm sein erstes Champions-League-Tor. Der 23-Jährige ist damit der erste Österreicher, der in einem Champions-League-Spiel gegen eine Mannschaft aus Österreich traf.

„Wir waren bis zur 70. Minute sehr stark, aber Salzburg hat dann ihre Räume gehabt. Sie haben gesehen, dass wir ein bisschen geöffnet haben und Gott sei Dank ist es dann noch beim 1:1 geblieben“, so Ljubicic. „Wir nehmen den einen Punkt mit und schauen schon auf Milan.“

Dass Ljubicic vom Mittelfeldspieler zum Linksverteidiger umfunktioniert wurde, macht den Wiener auch für die österreichische Nationalmannschaft interessant. Eine Idee von Dinamo-Trainer Ante Cacic, der Ljubicic auch langfristig auf dieser Position sieht. Auf U20-Level agierte Ljubicic für Kroatien, in der U21 lief er jedoch für den ÖFB auf. Auf sein A-Team-Debüt muss er trotz starker Leistungen noch warten. Spielberechtigt wäre er für beide Nationen.

Robert Ljubicic: "...werde mich zu 100 Prozent identifizieren"

Zuletzt bestätigte Teamchef Ralf Rangnick, Ljubicic auf dem Radar zu haben, erwähnte zudem, "dass er für jenes Land spielt, für das er als erstes nominiert wird.“ Festlegen will sich Ljubicic vorab nicht. Zu Heute sagt er: "Ich kann nur sagen, was mir am Herzen liegt: Wenn ich von der einen oder anderen Nationalmannschaft einberufen werde, werde ich mich zu 100 Prozent auf sie fokussieren und werde mich mit ihr identifizieren.“

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

In Kroatien wird bereits über eine baldige Einberufung spekuliert. Der nächste Länderspiellehrgang könnte entscheidend werden für die Nationalteam-Zukunft von Ljubicic. Klar ist aber auch: In Kroatien hätte Ljubicic mit Borna Sosa (VfB Stuttgart) und Borna Barisic (Glasgow Rangers) große Konkurrenz. Im ÖFB-Team war die Linksverteidiger-Position regelmäßig vakant, Andreas Ulmer ist bereits 36 Jahre alt, zuletzt half Maximilian Wöber aus. David Alaba dürfte wie bei Real Marid im Abwehrzentrum gesetzt sein.