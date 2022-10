Austria Wiens Muharem Huskovic in schweren Verkehrsunfall verwickelt

Am Wochenende glänzte Austria-Wien-Stürmer Muharem Huskovic mit einem Derby-Tor. Nun befindet sich der Offensivspieler auf der Intensivstation - Huskovic wurde in einen schweren Autounfall verwickelt.

Muharem Huskovic wurde am Mittwochabend in einen Verkehrsunfall verwickelt und befindet sich derzeit auf der Intensivstation im Landesklinikum Baden. Der 19-Jährige schwebt nicht in Lebensgefahr. Das vermelden die Veilchen in einer Presseaussendung.

"Austria Wien bittet im Namen Huskovic' und seiner Familie darum, seine Privatsphäre zu respektieren und keine Spekulationen anzustellen", so die Wiener Austria.