SK Rapid Wien verleiht Rene Kriwak an den TSV Hartberg

Der SK Rapid einigte sich mit dem TSV Hartberg auf einen Leihvertrag für die laufende Bundesliga-Saison. So wird Stürmer Rene Kriwak künftig für die Oststeirer auf Torjagd gehen.

Der baumlange Angreifer kam im Jänner 2022 vom Wiener Sportclub nach Hütteldorf und vorerst bei der zweiten Mannschaft zum Einsatz. In der 2. Liga absolvierte er für die Auswahl von Stefan Kulovits saisonübergreifend 15 Partien, in den er acht Treffer erzielen konnte. Die Vorbereitung auf die neue Saison nahm der Mittelstürmer dann mit den Profis in Angriff, dabei gelangen ihm in den Testspielen auch vier Treffer (ein Doppelpack gegen Neusiedl und je ein Tor gegen AEK Larnaka und Celtic).

Zudem kam er zuletzt auf insgesamt sechs Pflichtspieleinstätze in der Mannschaft von Ferdinand Feldhofer, in denen er zwar kein Tor erzielen, aber den wichtigen Anschlusstreffer beim 1:2 gegen Neftçi Baku in Aserbaidschan vorbereiten konnte.

Geschäftsführer Sport Zoran Barisic sagt zur Leihe: "Rene Kriwak braucht jetzt möglichst viel Einsatzminuten in der höchsten Spielklasse und durch die Rückkehr von Ferdy Druijf und dem Wegfall der Teilnahme am Europacup ist diese Chance beim TSV Hartberg wesentlich größer. Zudem kann Rene Kriwak, der noch viel Potential für weitere Verbesserungen in sich trägt, bei einem gut geführten Klub, der ein sehr ruhiges Umfeld hat, seine Weiterentwicklung vorantreiben. Ich wünsche ihm viel Erfolg in der Steiermark und bin sicher, dass er als noch besserer Angreifer wieder zu uns zurückkehren wird."

Kriwak sagt: "Ich freu mich auf diese neue Aufgabe bei Hartberg, einem sehr familiären Klub mit viel Potenzial, der sich sehr um mich bemüht hat. Natürlich ist auch ein weinendes Auge dabei, weil man von einem großen Klub wie Rapid nicht gerne weggeht. Aber da es eine Leihe ist, wird man noch sehen, was die Zukunft bringt."