SK Rapid nach Unentschieden gegen Vaduz fassungslos: "Schlechteste, was ich je miterlebt habe"

Nach dem 1:1 im Play-off-Hinspiel in der Conference League bei Vaduz herrscht beim SK Rapid Fassungslosigkeit. Es sei eine "Beleidigung für jeden Fan" gewesen.

SK Rapids Auftritt beim FC Vaduz am Donnerstagabend warf in Hütteldorf viele Fragen auf. Dario Ulrich brachte den Zweitligisten im Rheinpark Stadion sogar mit 1:0 in Führung, Ferdy Druijf verhinderte mit seinem Ausgleich noch die mittelschwere Katastrophe.

„Das war mit das Schlechteste, das ich je miterlebt habe. Und ich bin schon lange dabei. Wir können uns nur bei jedem entschuldigen. Das war peinlich, eine Beleidigung für jeden Fan", entschuldigte sich Kapitän Max Hofmann - während der Partie skandierten die mitgereisten Supporter "wir wollen Rapid sehen“.

Verärgert zeigte sich auch Rapid-Trainer Ferdinand Feldhofer, der sich am kommenden Donnerstag ein Ausscheiden aus der UEFA Europa Conference League nicht leisten kann.

"Es waren nicht nur die ersten 45 Minuten. Sowas will ich nie wieder sehen. Das war beschämend. Wir haben kein einziges Duell gewonnen. Es war unglaubliches Glück, dass wir nicht höher zurückgelegen sind", analysiert Feldhofer - den Liechtensteinern wurden gar zwei reguläre Tore aberkannt, das Unentschieden gestaltete sich glücklich für Rapid. „Wir waren einfach viel zu passiv. Es war alles andere als gut. Gott sei Dank gibt es ein Rückspiel.“

Feldhofer, der erst am Sonntag eine 1:2-Niederlage gegen den LASK einstecken musste, weiter: "Die Art und Weise wie wir aufgetreten sind, das darf nicht sein. Man darf sich vor allem international keine schlechten Spiele leisten, es war dann ein sehr glückliches 1:1. Vaduz war klar besser in jedem 1:1-Duell, sie haben uns die Schneid abgekauft.“