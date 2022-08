Große Namen für Sturm Graz und Austria Wien im Europacup-Playoff

Der SK Sturm und die Wiener Austria kennen ihre Gegner im Europa-Cup. Auf beide Klubs warten schwere Duelle.

Die Wiener Austria trifft im Playoff um den Einzug in die Gruppenphase der UEFA Europa League auf den Sieger aus dem Duell Fenerbahce Istanbul (TUR) gegen FC Slovacko (CZE). Das Hinspiel steigt am 18. August, das Rückspiel am 25. August. Scheitern die Veilchen, treten sie dennoch fix in der Gruppenphase der UEFA Europa Conference League an.

Fenerbahce scheiterte in der Champions-League-Qualifikation an Sturm-Gegner Dynamo Kiew. Sollten sich die Grazer in der Paarung gegen die Ukrainer durchsetzen, wartet der Sieger aus dem Duell Benfica Lissabon (POR) gegen FC Midtjylland (DEN).

Die Spieltermine sind für 16./17. (Hinspiel) bzw. 23./24. August (Rückspiel) angesetzt. Sturm startet mit der Heimpartie ins Playoff.