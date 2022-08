Auch der FC Bologna bemüht sich wohl um Sturms Rasmus Höjlund

SK Sturms Angreifer Rasmus Höjlund ist weiter begehrt. Nach Gerüchten um Newcastle soll auch der FC Bologna ins Rennen um den Dänen eingestiegen sein.

Erst vergangene Woche brachte das seriöse Sportmedium The Athletic Newcastle United mit Rasmus Höjlund von Sturm Graz in Verbindung.

Ein Gerücht, das ins Bild passt - Newcastle sucht schon über den ganzen Sommer einen jungen, entwicklungsfähigen, physisch starken Stürmer. Dabei fing man sich Körbe von Hugo Ekitike, Alexander Isak und Benjamin Sesko ein.

Newcastle dürfte aber nicht der einzige Klub sein, der den 19-Jährigen im Visier hat. Wie der italienische Reporter Gianluigi Longari berichtet, interessiert sich auch der FC Bologna um den Dänen.

Sportdirektor Schicker: Höjlund zumindest bis Winter in Graz

Ob der Klub von Marko Arnautovic sich Höjlund aktuell leisten kann, bleibt zu hinterfragen. Denn geht es nach Sturm-Geschäftsführer Andreas Schicker, ist ein Höjlund-Abgang aktuell kein Thema. "Ich denke, dass ein Verbleib in Graz einfach für seine Entwicklung das Beste ist. Rasmus hat es bislang sehr gut gemacht. Es gibt aber auch Sachen, die er noch verbessern muss. Bei uns bekommt er die Möglichkeit", so Schicker zu Sky.

Schicker weiter: "Ich denke einfach, dass er bei uns am besten aufgehoben ist. Das steht über allem. Da ist es wichtig, dass man das Sportliche in den Vordergrund stellt und sagt, er ist noch nicht so weit für diese großen Namen. So vieles Offizielles hat es dann auch noch nicht gegeben und er bleibt zumindest bis Winter bei uns. Sturm Graz ist derzeit die ideale Plattform für ihn.“

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Höjlund, der bei Sturm noch bis Sommer 2026 unter Vertrag steht, erzielte in der laufenden Saison in sieben Partien in allen Bewerben sechs Tore und bereitete drei weitere Treffer vor.