Sturm dementiert Fener-Gerüchte - warten auf Dominik Baumgartner

Der SK Sturm hat Transfergerüchte um zwei Fenerbahce-Spieler deutlich dementiert. Hoffnung gibt es noch immer bei Innenverteidiger Dominik Baumgartner.

Das türkische Medium Takvim berichtete vor wenigen Tagen, dass der SK Sturm zwei Spieler von Fenerbahce beobachtet. Konkret soll es sich dabei um Burak Kapacak und Ismail Yüksek handeln.

Dieses Gerücht dürfte jedoch eine gewaltige Ente sein. "Ein totaler Blödsinn, da ist überhaupt nichts dran", sagt Sturm-Sportdirektor Andreas Schicker zur Kronen Zeitung.

Hoffnung gibt es noch im Tauziehen um WAC-Abwehrchef Dominik Baumgartner. "Wir sind weiterhin in Gesprächen mit dem WAC, aber es gibt diesbezüglich keinen neuen Stand", so Schicker. "Sturm hat ja wirklich alles versucht, es liegt am WAC. Und der ist unschlüssig.“

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Fix ist: Baumgartner wird seinen Vertrag beim WAC nicht verlängern. Dieser läuft 2023 aus.