SK-Rapid-Duell mit Austria Klagenfurt droht Verlegung

Das Bundesliga-Duell zwischen Austria Klagenfurt und Rapid in Kärntnen könnte verschoben werden. Ursprünglich war das Spiel für Sonntag um 17:00 Ihr angesetzt.

Der Hintergrund: Steigt Rapid am heutigen Donnerstag gegen Lechia Gdansk in die nächste Quali-Runde der Conference League auf und setzt sich Aris Limassol gegen Neftci Baku durch, würde die nächste Runde bereits am Dienstag ausgetragen werden.

Dadurch wären aber keine zwei spielfreie Tage für Rapid möglich, das Duell mit Austria Klagenfurt müsste verlegt werden. "Uns ist das Szenario bekannt, wir suchen nach Lösungen", wird ein Bundesliga-Sprecher von laola1 zitiert.