Austria Wien: Matthias Braunöder verlängert bis 2025

Die Wiener Austria hat am Freitag die Vertragsverlängerung mit Leistungsträger Matthias Braunöder vermeldet. Der Youngster unterschreibt bis Sommer 2025.

Matthias Braunöder durchlief seit der U9 alle Nachwuchs-Teams von Austria Wien. Mittlerweile hält der 20-jährige defensive Mittelfeldspieler bei 31 Einsätzen für die Kampfmannschaft, in der Vorsaison avancierte er unter Trainer Manfred Schmid zum absoluten Stammspieler. "Ich will beim neuen Weg der Austria dabei sein, weil das in eine richtige Richtung geht. Ich glaube, dass mein Weg bei der Austria noch nicht zu Ende ist", sagt Braunöder zum neuen Vertrag.

"Wir sind unglaublich froh, dass uns bei Matthias Braunöder eine vorzeitige Vertragsverlängerung gelungen ist. Er hat eine tolle Entwicklung hinter sich. Aus unserer Sicht ist er ein Prototyp des Austria-Wegs und ein Vorbild für alle Akademie-Spieler und Young Violets, die nachhaltig in der Kampfmannschaft Fuß fassen wollen. Es ist sehr erfreulich, dass von seiner Seite so ein großes Commitment kommt. Unsere Zusammenarbeit ist sehr partnerschaftlich, jetzt wollen wir gemeinsam die Zukunft gestalten", freut sich Sportdirektor Manuel Ortlechner.