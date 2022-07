Abgänge bei Red Bull Salzburg: Diese drei Kicker könnten noch gehen

Im Großen und Ganzen steht Red Bull Salzburgs Kader für die kommende Saison. Drei Abgänge könnten dem österreichischen Serienmeister aber noch bevorstehen.

Red Bull Salzburg lukrierte mit den Verkäufen von Rasmus Kristensen, Darko Todorovic, Brenden Aaronson und Karim Adeyemi bereits knapp 80 Millionen Euro, zudem verabschiedeten sich Zlatko Junuzovic und Jerome Onguene. Somit wird die 100-Millionen-Euro-Marke in diesem Sommer wohl noch fallen.

Klar ist: Mohamed Camara darf den Klub verlassen. Mehreren Premier-League-Vereinen wird Interesse nachgesagt, zuletzt platzte ein Wechsel zu Leeds United. Zudem werden zwei weitere Namen gehandelt, die nicht beim abschließenden Test gegen Ajax Amsterdam (2:3) im Kader standen: Antoine Bernede und Albert Vallci.

Bernede (23) heuerte im Februar 2019 von PSG an, erlitt schwere Verletzungen und konnte den hohen Erwartungen nicht immer gerecht werden. Insgesamt absolvierte der Franzose nur 49 Bundesliga-Partien für Salzburg. Vallci (27) dockte im selben Transferfenster von Wacker Innsbruck an und absolvierte insgesamt 61 Bundesliga-Partien für die Bullen.

"Der Kader steht zum großen Teil", wird Sportchef Christoph Freund von Sky zitiert, "er ist noch auf der größeren Seite. Alle Positionen sind mindestens doppelt besetzt, der Konkurrenzkampf ist gegeben. Wir sind schon froh, wenn wir von der Tiefe und der Qualität sehr gut aufgestellt sind.“

Knapp 30 Millionen Euro investierte Salzburg im Sommer in den Kader, Lucas Gourna-Douath heuerte für 13 Millionen Euro von St. Etienne an, Stahinja Pavlovic kam vom AS Monaco (7 Millionen Euro) und Fernando von Shakhtar (6 Millionen Euro). Karim Konate (3,5 Millionen Euro) ist einer für die Zukunft.