Sturms Amadou Dante lehnt MLS-Angebot ab: "Hier noch nicht fertig"

Sturm-Linksverteidiger Amadou Dante hat ein Angebot aus der Major League Soccer abgelehnt und bekennt sich öffentlich zu den Steirern. Er sei mit Sturm noch nicht fertig.

41 Partien absolvierte Amadou Dante in der abgelaufenen Saison für den SK Sturm links in der Abwehr. Die Leistungen des 21-jährigen Malier sorgen für Begehrlichkeiten - besonders aus der MLS.

Für Dante ist das aber kein Thema. "Ich bleibe! Das Angebot aus den USA war schön und zeigt mir, dass ich ein tolles Jahr hinter mir habe. Aber die MLS ist aktuell kein Thema für mich", sagt er zur Krone. "Ich sehe dort nicht meinen nächsten Schritt."

Ganz generell ist Dante nicht so scharf auf einen Wechsel - und will weiter bei Sturm kicken. "Ich denke derzeit nicht an einen Transfer. Ich will eine gute Vorbereitung spielen. Ehrlich, ich bin bei Sturm noch nicht fertig", so Dante. "In meinem ersten Jahr sind wir Dritter geworden, letztes Jahr Zweiter - ich will noch ein besseres Jahr mit Sturm spielen. Wir spielen ja vielleicht in der Champions League. Da will ich dabei sein."

Dantes Vertrag in Graz läuft noch bis Sommer 2024.