SK Rapid: Transfer von Branimir Cipetic offenbar geplatzt

Es schien bereits alles fix und sogar die medizinischen Tests wurden absolviert - und dennoch ist der Wechsel von Branimir Cipetic zum SK Rapid offenbar gescheitert.

Der Transfer von Rechtsverteidiger Branimir Cipetic on Lokomotiva Zagreb zum SK Rapid schien nur mehr eine Formalität zu sein.

Immerhin weilte der 27-jährige Bosnier bereits in Wien, absolvierte den ersten Teil seiner medizinischen Tests. Nun ist der Transfer aber offenbar geplatzt - und das lag nicht an den medizinischen Befunden, sondern am Geld.

Wie Cipetic gegenüber dem kroatischen Medium Sportklub erklärt, war bereits eine grundsätzliche Einigung über den Vertrag vorhanden, dann soll Rapid vor der Unterschrift weniger Geld als vereinbart geboten haben. Cipetic lehnte das Angebot schließlich ab.

Cipetic absolvierte sieben Länderspiele für Bosnien und kickte im Nachwuchs von Hajduk, bis er in Spanien für Alicante, Torrevieja, Elche Ilicitano und CD Viktoria kickte. Über Siroki Brijeg landete er bei NK Lokomotovia, wo er in der abgelaufenen Saison 29 Spiele (6 Assists) absolvierte.