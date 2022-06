SK Rapid erhält Zuschlag für Guido Burgstaller - St. Pauli lehnte Nürnberg-Angebot ab

Guido Burgstaller wird zum SK Rapid Wien wechseln. Nürnberg hatte dem FC St. Pauli ein verbessertes und höheres Angebot als jenes der Hütteldorfer vorgelegt, doch der ÖFB-Legionär darf den Liga-Konkurrenten im kommenden Jahr dennoch nicht verstärken.

St. Pauli will Burgstaller nicht an Nürnberg verkaufen und lässt ihn laut Kurier daher zum SK Rapid gehen. Wie die Bild berichtet, soll sogar in einem Präsidiumsbeschluss abgesichert worden sein, dass ein Transfer des 33-Jährigen Stürmers nach Nürnberg nicht vonstatten gehen darf.

Rapid erhält den Zuschlag - für ein angemessenes Gehalt sowie eine Ablösesumme in Höhe von zwischen 400.000 bis 500.000 Euro. Trotz seines hohen Status beim FC St. Pauli, habe Burgstaller entschlossen, ein Jahr vor Ablauf seines Vertrages auf Wunsch seiner Familie näher Richtung Kärnten zu ziehen.

In der abgelaufenen Saison absolvierte der gebürtige Villacher 35 Pflichtspiele für den Klub aus der 2. Bundesliga. Dabei gelangen ihm satte 20 Tore sowie neun Assists. Spätestens am Montag, bei Rapids Trikotpräsentation, soll Burgstaller in Hütteldorf vorgestellt werden.