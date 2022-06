Stefan Schwab hofft auf neuen PAOK-Vertrag: "Nächsten Tage entscheidend"

Mit Saisonende endete der Vertrag von Stefan Schwab bei PAOK Saloniki. Die Option auf eine weitere Saison wurde nicht gezogen. Dennoch hofft der Österreicher auf einen Verbleib in Griechenland.

In den vergangenen Wochen und Monaten wurde Stefan Schwab intensiv mit Rapid Wien und dem LASK in Verbindung gebracht. Geht es nach dem 31-Jährigen, soll die Karriere aber im Ausland weitergehen.

„In den nächsten Tage wird sich meine Zukunft entscheiden. Es besteht auch die Möglichkeit, dass ich bei PAOK bleibe. Es gibt noch Details, über die wir sprechen müssen. Falls es doch zu keiner Einigung kommt, ist alles offen. Die Priorität ist, mit PAOK eine Lösung zu finden“, sagt Schwab im Interview mit der Kronen Zeitung.

„Beide Seiten hoffen, dass es funktioniert. Ich hatte zwei sehr gute Jahre in Griechenland, es passt sportlich und privat. Ich könnte mir das ein oder andere Jahr noch gut vorstellen", so Schwab, der in 99 Partien für den Traditionsklub 14 Tore erzielte und 15 Treffer vorbereitete.

Kontakt gab es auch mit dem LASK und Rapid. „Dietmar Kühbauer (LASK-Coach, Anm) weiß, dass ich noch im Ausland bleiben will“, so Schwab. „Ähnlich ist die Situation bei Rapid. Bei einer Rückkehr nach Österreich würde ich mich mit dem LASK und Rapid beschäftigen.