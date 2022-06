Red Bull Salzburg verpflichtet Mittelstürmer Karim Konate

Der 18-jährige Stürmer Karim Konate spielt in der neuen Saison beim FC Red Bull Salzburg. Das vermelden die Bullen am Dienstag. Konate wurde bereits seit Monaten mit einem Wechsel nach Salzburg in Verbindung gebracht.

Karim Konate - so heißt der neueste Neuzugang beim FC Red Bull Salzburg. Der 18-jährige Stürmer kommt von ASEC Mimosas (Elfenbeinküste) zu den Roten Bullen und unterschreibt einen Vertrag bis 30. Juni 2027.

Schon vor einigen Wochen wurde berichtet, dass der Ivorer bereits den Medizincheck bestanden habe. Konate zählt zu den größten Nachwuchshoffnungen des Landes, nicht wenige vergleichen den Mittelstürmer mit Legende Didier Drogba.

Konate hat für seinen letzten Klub unter anderem zwölf Spiele in der CAF Champions League bzw. im CAF Confederation Cup absolviert und dabei zehn Mal getroffen.

Zudem war der Youngster auch schon fünf Mal für das A-Team seines Heimatlandes im Einsatz.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Konate wird in Salzburg vorerst als Kooperationsspieler beim FC Liefering agieren.