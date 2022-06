Linksverteidiger Matan Baltaxa wechselt zu Austria Wien

Austria Wien verpflichtet Matan Baltaxa vom israelischen Topklub Maccabi Tel Aviv. Der 26-jährige Defensivspieler unterzeichnet bei den Veilchen einen Vertrag über drei Jahre bis zum Sommer 2025.

"Ich bin sehr erfreut über meinen Wechsel zur Austria. Mich erwartet ein großer Klub in Österreich und ich mache hier den nächsten großen Schritt in meiner Karriere. Gemeinsam wollen wir in allen drei Bewerben - Meisterschaft, Pokal und Europacup - erfolgreich sein und dabei möchte ich natürlich bestmöglich helfen und ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft sein", so Matan Baltaxa.

Der Linksfuß stammt aus der israelischen Stadt Schoham und spielte einst in der Jugend von Hapoel Petah Tikva. Im Sommer 2017 wechselte Baltaxa zu Maccabi Tel Aviv, von wo aus er dreimal verliehen wurde: 2017/18 an Hapoel Akko sowie 2018/19 und 2019/20 an Bnei Yehuda.

Seit der Saison 2020/21 war Baltaxa für seinen Stammverein Maccabi Tel Aviv im Einsatz. In Summe brachte es der Verteidiger auf 112 Spiele in der Ligat ha'Al, der höchsten israelischen Spielklasse sowie 13 Begegnungen im Europacup. In der abgelaufenen Spielzeit schaffte Baltaxa mit Maccabi den Einzug in die KO-Phase der Europa Conference League, wo man denkbar knapp an PSV scheiterte.

Am 9. Juni 2021 feierte er unter dem österreichischen Teamchef Willi Ruttensteiner sein Debüt im israelischen Nationalteam, als er beim Testspiel gegen Portugal eingewechselt wurde.

"Mit Matan bekommen wir einen linksfüßigen Defensiv-Allrounder, der für unsere Abwehrkette Stabilität und vor allem Variabilität mitbringt. Er hat seine Sache bei Maccabi Tel Aviv richtig gut gemacht und auch international bereits Erfahrung sammeln können, wie etwa im Playoff zur Champions League gegen Salzburg im Herbst 2020. Wir freuen uns auf seine starken Attribute im Zweikampfverhalten und seinen Offensivdrang, der immer wieder auch für Torgefahr sorgt", sagt Sportdirektor Manuel Ortlechner in einer Aussendung.