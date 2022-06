LASK soll nach AS-Roma-Kicker William Bianda angeln

Glaubt man dem Transfer-Experten Gianluca Di Marzio, angelt Bundesliga-Klub LASK nach AS-Roma-Innenverteidiger William Bianda.

Der LASK soll sich um den französischen Innenverteidiger William Bianda bemühen.

Der 22-Jährige wechselte im Sommer 2018 für sechs Millionen Euro von RC Lens zur Roma.

In der ewigen Stadt konnte sich Bianda aber nicht durchsetzen, absolvierte für die Profis bisher kein Spiel und wurde zuletzt an Zulte Waregem und AS Nancy verliehen.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

In der Ligue 2 absolvierte er in der abgelaufenen Saison 24 Partien.