Zlatko Junuzovic auf Klubsuche: "Noch kein passendes Angebot dabei"

Red-Bull-Salzburg-Mittelfeldspieler Zlatko Junuzovic ist auf Vereinssuche. Auf das ideale Angebot wartet der 34-Jährige noch.

Nach dem Double-Gewinn wird Zlatko Junuzovic Red Bull Salzburg im Sommer verlassen. Das vermeldete der Klub bereits vor einigen Wochen. Wie es dann weitergeht, ist noch nicht geklärt.

„Ich bin am herumforschen, was der beste Weg wäre. Auch die familiäre Situation und die Angebote muss man berücksichtigen. Es gibt Angebote, aber noch war keines dabei, was dementsprechend passen würde für mich in der Situation. Aber im Prinzip ist alles möglich. In den nächsten zwei Wochen wird sich einiges tun und dann wird es eventuell eine Entscheidung geben“, so Junuzovic bei Sky.

Zuletzt wurde er mit dem LASK, Austria Wien und Wolfsburger AC in Verbindung gebracht. Ex-Klub Werder Bremen sagte ab. Ein Wechsel ins Ausland sei dennoch möglich: „Ist nicht ausgeschlossen. Wenn wirklich ein interessantes, konkretes Angebot kommt, dann werden wir darüber sprechen. Das Baugefühl ist für mich entscheidend.“

Klar ist: Die Karriere soll jedenfalls weitergehen: “Ich möchte gerne weiterspielen. Ich habe noch immer viel Energie und Leidenschaft. Mir macht es unglaublich viel Spaß, dass merke ich auch jetzt im Training mit den Jungen. Auch von der Qualität passt es nach wie vor. Aber man muss abwägen, ob es der beste Weg ist. Kann auch sein, dass man einen Schlussstrich zieht. Es brodelt im Kopf.“