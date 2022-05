Raphael Holzhauser kündigt Abschied von Beerschot an

Raphael Holzhauser verabschiedet sich von Beerschot V.A. Das verkündete der ÖFB-Legionär am Donnerstag via Instagram.

Raphael Holzhauser wird im Sommer das Kapitel Beerschot V.A. beenden. Via Instagram kündigte der Österreicher seinen Abschied mit Saisonende an. In 98 Partien für die Belgier sammelte der 29-Jährige satte 60 Scorerpunkte.

"Nach drei Jahren endet ein wundervolles Kapitel. Ich habe tolle Erinnerungen gesammelt. Ich wünsche euch alles Gute, man sieht sich immer zweimal im Leben", so Holzhauser.

Seine nächste Station ist aktuell noch nicht bekannt. Seit seinem Abschied von der Wiener Austria im Sommer 2018 kickte der zweifache ÖFB-Teamspieler für Grasshoppers und Beerschot.