Austria Wien setzt sich im Wiener Derby um Platz drei durch

Die Wiener Austria hat sich am letzten Bundesliga-Spieltag mit einem Heimsieg gegen Sturm Graz mit Platz drei und einer europäischen Gruppenphase belohnt. Der SK Rapid verliert in Wolfsberg und rutscht in der Tabelle ab.

Bauchschmerzen in Hütteldorf, Jubel in Favoriten: Die Wiener Austria besiegt am Samstag den SK Sturm mit 4:2 und fixiert damit den dritten Tabellenplatz der Bundesliga.

Eric Martel, Manfred Fischer, Dominik Fitz und Can Keles treffen für die Austria, Bundesligaspieler der Saison, Jakob Jantscher, und Manprit Sarkaria für Sturm.

Besonders wichtig für die finanziell klammen Veilchen: Platz drei garantiert mit dem Playoff der Europa League eine europäische Gruppenphase und damit mindestens drei Millionen Euro.

Im Parallelspiel in Wolfsberg besiegt der WAC den SK Rapid nach Rückstand noch mit 2:1, Platz vier geht damit an die Wolfsberger, die Mannschaft von Ferdinand Feldhofer wird gar nur Fünfter. Der WAC startet damit in die 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa Conference League, Rapid muss ins Europacup-Play-off. Der Sieger des Europacup-Play-offs startet in der 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa Conference League.

Aufsteiger Austria Klagenfurt kann gegen Red Bull Salzburg auswärts überraschend ein 1:1-Unentschieden verbuchen - somit holen die Klagenfurter nach dem Sieg im Hinspiel insgesamt vier Zähler gegen den Serienmeister.