Rapid Wien offenbar an Stürmer Jens Odgaard dran

Beim SK Rapid läuft bereits die Kaderplanung für den Transfer-Sommer. Dabei soll der Däne Jens Odgaard von RKC Waalwijk in den Fokus gerückt sein.

Ein Abgang von Marco Grüll im Sommer ist beim SK Rapid sicherlich nicht undenkbar. Das soll aber nur passieren, wenn eine Rekordablöse winkt, irgendwo im Bereich zehn Millionen Euro. Glaubt man Reporter Peter Linden, wird schon nach Ersatz gesucht.

Dabei angeblich im Fokus: Jens Odgaard, aktuell von US Sassuolo an RKC Waalwijk verliehen. In der Eredivisie sammelte der 23-jährige Däne in der laufenden Saison 14 Scorerpunkte in 29 Partien.

Zudem soll beim ausgeliehenen Ferdi Druijf die Kaufotion gezogen werden. Geht Grüll, wird dennoch ein weiterer Stürmer benötigt.