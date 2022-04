Neuer Austria-Wien-Aufsichtsrat mit Sebastian Prödl

In Folge des Investor-Einstiegs hat sich der Aufsichtsrat der FK Austria Wien AG am 31. März 2022 wie geplant neu konstituiert. Das vermelden die Veilchen am Freitag in einer Presseaussendung.

Mit Alexandra Geusau wird erstmals eine Frau einen Sitz im Aufsichtsrat der FK Austria Wien AG einnehmen. Zudem kommen Hanno Egger, Peter Kroha, Philipp von Lattorff und Sebastian Prödl neu in das oberste Kontrollorgan der AG.

In der ersten gemeinsamen Sitzung am Donnerstagabend wurde Peter Kroha zum Aufsichtsratsvorsitzenden und Kurt Gollowitzer zum Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.

Der neue Aufsichtsrat der FK Austria Wien AG: