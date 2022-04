David Alaba über Austria-Rückkehr: "Wäre sicher cool"

Bei Real Madrid zählt David Alaba zu den Weltstars auf seiner Position. Eine Rückkehr zur Wiener Austria schließt der ÖFB-Teamspieler in Zukunft aber nicht aus.

Zwischen 2002 und 2008 kickte David Alaba im Nachwuchs und der zweiten Mannschaft der Wiener Austria. Eine Rückkehr gegen Ende seiner Karriere wäre für viele Fans der Veilchen wohl ein großer Traum.

Ausschließen will der 29-Jährige ein romantisches Comeback im Sky-Interview nicht gänzlich: „Das wär sicher schön und cool. Wien ist ja die Stadt wo ich zuhause bin. Ich habe dort meine Familie, meine Freunde, bin dort aufgewachsen und ja mal schauen was die Zukunft so bringt.“

Derweilen hilft der Innenverteidiger seinem Ex-Klub anderweitig, nämlich mit einer finanziellen Beteiligung in Krisenzeiten.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

„Man ist auf mich zugekommen und ich wurde gefragt ob ich nicht Lust hätte mitzuwirken und ein bisschen zu helfen. Das war natürlich eine Herzensangelegenheit, ich bin der Austria wirklich für sehr viel dankbar. Ich bin dort als Jugendspieler groß geworden und durfte wirklich sehr viel mitnehmen und lernen. Die Nachwuchsarbeit dort war damals wirklich überragend“, erklärt Alaba.