Die ÖFB-Ära Franco Foda endet mit einem Unentschieden gegen Schottland

Die Ära Franco Foda als ÖFB-Teamchef geht mit einem 2:2-Unentschieden im Freundschaftsspiel im Ernst-Happel-Stadion gegen Schottland am Dienstagabend zu Ende. Die große Euphorie war wenig überraschend nicht spürbar.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten und zwei guten Chancen für Schottland fand Österreich immer besser ins Spiel und hatte durch Sasa Kalajdzic und Marko Arnautovic große Möglichkeiten, in Führung zu gehen.

Das Tor erzielte allerdings der Gast nach einer Ecke (28.). Zur ganzen Wahrheit gehört allerdings auch, dass dieser Treffer irregulär war: Torschütze Jack Hendry erwischte Christoph Baumgartner vor seinem Kopfball mit dem Ellbogen im Gesicht, wäre ein VAR vorhanden gewesen, hätte dieser das Tor wohl aberkannt.

In der Folge zeigte sich Österreich etwas beeindruckt und tat sich zunehmend schwerer, entscheidend in den Strafraum zu kommen, und wenn, war durchaus Pech im Abschluss dabei. Zur zweiten Halbzeit kam Österreich engagiert aus der Pause, aber nicht überbordend zwingend.

Die Schotten nahmen zwar nur mehr sporadisch am Fußballspiel teil, das 2:0 erzielte sie dennoch: Ohne echte Offensivbemühungen kombinierten sie den Ball plötzlich in den Strafraum und Aston-Villa-Schlüsselspieler John McGinn hämmerte den Ball an Daniel Bachmann vorbei ins Eck (56.). Viel mehr Effektivität? Kaum möglich.

Die Österreicher spielten nach dem 0:2 weiter bemüht nach vorne. Und nach 76 Minuten gelang der Anschlusstreffer: Schöne Flanke von Andreas Ulmer zwischen die schottische Innenverteidigung genau auf den Kopf des eingewechselten Michael Gregoritsch, der zu seinem sechsten Teamtor einköpfte.

Obwohl Totenstille im Happel-Oval herrschte, sollte der nicht unverdiente Ausgleich gelingen: Nach 82 Minuten fiel dem ebenfalls eingewechselten Alessando Schöpf der Ball vor die Füße, der vom 16er im linken Eck einschob und die Niederlage zum Foda-Abschied verhinderte.

Zwar konnte kein Sieg gefeiert, aber zumindest mit 6.600 Zuschauern laut ÖFB-Auskunft ein Minusrekord für ein Länderspiel in Wien vermieden werden - dieser liegt bei 6.200 anwesenden Personen.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Alle Spiele: Die Ära Franco Foda im Überblick