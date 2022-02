"Sauerei und Frechheit": Maximilian Wöber setzt sich für Yusuf Demir ein

Mittlerweile haben sich die Wogen nach Yusuf Demirs Rückkehr vom FC Barcelona zum SK Rapid weitestgehend gelegt. Rund um das Duell zwischen Rapid und Red Bull Salzburg (1:2) teilte auch Maximilian Wöber seine Gedanken zur Causa.

Gegen Red Bull Salzburg saß Yusuf Demir 85 Minuten auf der Bank, bis er für Filip Stojkovic in der Schlussphase aufs Spielfeld kam. „Wir wollen ihm noch ein bisschen Zeit geben, den Druck rausnehmen, dann wird er uns noch viel Freude bereiten“, erklärte Rapid-Trainer Ferdinand Feldhofer bei Sky die Entscheidung.

Und auch Zoran Barisic versuchte verwunderte Rapid-Fans zu besänftigen: „Er ist ein junger Mann, der irrsinnig talentiert ist und es ist ganz wichtig, dass er in seinen Rhythmus reinkommt. Dass er ein sehr guter Spieler werden kann oder ist, hat er schon einige Male gezeigt, aber es sollte in einer gewissen Konstanz passieren und ich bin mir sicher, dass er das zeigen wird.“

Recht überraschend äußerte sich auch Salzburg-Verteidiger Maximilian Wöber zu Demirs Rapid-Rückkehr und die Umstände, die dazu führten. "Was man in den Medien gehört hat. Das ist eine Sauerei, was man mit diesem jungen Burschen aufgeführt hat. Ihn sitzen lassen, damit man ihn nicht kaufen muss. Ihm anzudrohen, du sitzt jetzt sechs Monate auf der Tribüne oder gehst zurück. Das ist eine Frechheit", echauffierte sich Wöber.

Zur Erinnerung: Ein weiterer Einsatz für Barca hätte Demirs Kaufpflicht von zehn Millionen Euro aktiviert. Das war den Katalanen zu teuer - schließlich wurde die Leihe beendet.

Bei Sky lauschte auch Barisic den Worten von Demir: "Riesen Respekt vor Maxi Wöber, auch wie er sich geäußert hat. Das ist seine Meinung, die ... ja gar nicht so schlecht ist."