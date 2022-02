Rapid will Ligaspiel gegen Red Bull Salzburg verschieben

Die österreichische Bundesregierung kippt ab 12. Februar die zuvor eingeführten Zuschauerbeschränkungen bei Veranstaltungen mit zugewiesenen Sitzplätzen gänzlich. Für Rapid gegen Salzbug kommt das aber zu spät.

Denn der Bundesliga-Schlager zwischen dem SK Rapid und Red Bull Salzburg steigt bereits am Freitag um 19:30 Uhr. Und erst am Samstag gehören die Zuschauerobergrenzen bei Großveranstaltungen der Vergangenheit an.

Dazu äußert sich nun Rapid-Geschäftsführer Christoph Peschek. Dieser zeigt sich "erfreut", dass Fans zurück ins Allianz Stadion dürfen. Aber: "Für uns steht in der ersten Bundesligarunde des Jahres 2022 ein enorm wichtiges Schlagerspiel an, bei dem unsere Mannschaft wie immer die Unterstützung eines jeden Fans benötigen würde, doch leider treten die Öffnungsschritte nach unserem aktuellen Kenntnisstand für diese Begegnung zu spät in Kraft und müssten wir das Spiel vor nur 2.000 Fans absolvieren."

Darum will der SK Rapid nun eine Verschiebung erwirken. "Wir werden daher bei der Bundesliga eine Verschiebung des Spiels auf Samstag oder Sonntag beantragen und hoffen auf die Unterstützung von Liga, TV-Partnern und natürlich auch auf jene unserer Gäste aus Salzburg", so Peschek.

Der 38-Jährige weiter: "Wir haben stets betont, dass wir Fußball für unsere Fans spielen. Unser Ziel ist es, so viele Fans wie möglich bei diesem besonderen Spiel begrüßen zu können und diesem auch im Sinne des österreichischen Fußballs einen würdigen Rahmen zu geben."