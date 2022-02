Rapid, Sturm und LASK wollen Admiras Roman Kerschbaum verpflichten

Admira-Mittelfeldspieler Roman Kerschbaum ist gefragt: Drei heimische Klubs wollen den 28-Jährigen im Sommer ablösefrei verpflichten.

Winter-Angebote für Roman Kerschbaum lehnt Admira-Sportchef Marcel Ketelaer ab. "Viel zu wertvoll und viel zu gut", wird der Deutsche in der NÖN zitiert.

Im Sommer läuft sein Vertrag in der Südstadt jedoch aus. Rapid, Sturm und der LASK sollen Interesse an einer Verpflichtung haben.

"Wenn es so kommt, dann ist es eben so. Er ist einer, der sich seit Jahren am Platz das Leiberl zerreißt, ihn lassen wir nicht gehen", sagt Ketelaer.

Der offensive Mittelfeldspieler absolviert bisher eine starke Saison und sammelte neun Scorerpunkte in 20 Partien.