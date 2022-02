Abschied nach 27 Jahren: Ralf Muhr verlässt Austria Wien

Der FK Austria Wien und Ralf Muhr haben sich "aufgrund weiterer Umstrukturierungen" auf eine einvernehmliche Auflösung des Dienstvertrages geeinigt.

Ralf Muhr blickt nach insgesamt 27 Dienstjahren auf eine lange und ereignisreiche Zeit bei den Violetten in verschiedenen sportlichen Führungspositionen zurück.

Begonnen hat er 1994 als U7-Nachwuchstrainer, danach arbeitete er als Jugendleiter, Akademietrainer, Amateurtrainer in der Regionalliga Ost, Leiter der Akademien, Technischer Direktor, Sportdirektor und zu guter Letzt als Leiter der Lizenzspieler Abteilung. Daneben war er über viele Jahre Vertreter des Clubs in diversen Gremien der Bundesliga und des ÖFB.

"Natürlich ist eine Trennung nach so langer und intensiver Zeit auch mit Wehmut und ein wenig Traurigkeit verbunden, es überwiegt jedoch eindeutig die Dankbarkeit und der Stolz über eine so lange Zeit aktiver Teil der Austria gewesen zu sein", sagt Muhr in einer Aussendung.

"Ich wünsche dem Club und seinen tollen Mitarbeitern von Herzen nur das Beste, werde selbstverständlich weiterhin sehr interessiert die sicherlich positiven Entwicklungen aus einem anderen Blickwinkel mitverfolgen, und mich sehr freuen, wenn der nächste Eigenbauspieler den Sprung in die Generali-Arena schafft. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Wegbegleitern und Mitstreitern für deren langjährige Unterstützung und Loyalität bedanken."

Auch AG-Vorstand Gerhard Krisch äußert sich in einer Aussendung: "Ralf Muhr hat die gute Nachwuchsarbeit beim FK Austria Wien über viele Jahre mitgestaltet und in dieser Zeit sowohl Höhen als auch Tiefen miterlebt. Wir bedanken uns bei ihm für die langjährige Zusammenarbeit und wünschen Ralf alles Gute für seine Zukunft."